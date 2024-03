Spalletti: “Quando metti questa maglia ogni situazione è fondamentale”

Il ct azzurro ha parlato dopo la vittoria di misura dell'Italia sul Venezuela. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa

Lorenzo Focolari Redattore 22 marzo 2024 (modifica il 22 marzo 2024 | 14:54)

Ieri sera ha parlato Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria e ha detto: “Qualsiasi occasione a livello professionale ti passa davanti va presa come quella che ti può far svoltare la vita, che ti può determinare una svolta nella vita. Per cui ti ci prepari bene a quello che vai incontro, non la vivi in maniera semplice da un punto di vista di preparazione, la vivi con cura, ti vai a informare, a preparare”.

Ancora le sue parole — “Noi a volte sembra che non si sia così determinati per sfruttare l'occasione importantissima che abbiamo davanti. Quando metti questa maglia qualsiasi situazione può essere quella fondamentale, la devi vivere come qualcosa di eccezionale. Mentre poi se ci arrivi col comfort di quello che sei, di quello che c'è stato dato senza metterci mano ogni tanto vai in difficoltà perché gli altri si sono preparati e sono pronti a dare battaglia”.

