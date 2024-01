Spalletti: “Quando iniziai a fare l’allenatore avevo timore dei big match”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato dopo il premio della Panchina d'Oro. Le sue parole...

In occasione della consegna della Panchina d'Oro per il 2023 ha parlato il ct dell'ItaliaLuciano Spalletti che ha detto: "Per Inter-Juve mi aspetto una partita di quelle belle. Quando ho iniziato a fare questo mestiere c'erano situazioni e partite che mi creavano timore, apprensione, avevo quasi paura di affrontarle. Pensavo a come tutelarmi, come difendermi, compattarmi verso qualcuno che ti deve aggredire!".

Ancora le sue parole — “La partita che fa sangue è quella bella da doversi giocare, avendo il coraggio di ribaltare tutti i pensieri che ti vengono. La gara che poi abbiamo sbagliato era quella con l'Inghilterra, non ho cercato di consumarla aspettando quelle successive per poterci qualificare. Poi l'abbiamo persa, ma i giocatori hanno avuto atteggiamento molto giusto e corretto, da quella prova abbiamo argomenti per fare bene".

