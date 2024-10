Spalletti: “Ci sono state conferme, abbiamo sofferto su due calci da fermo”

Ieri in zona mista dopo il pareggio con il Belgio ha parlato il ct Luciano Spalletti che ha detto: “I due gol presi su calcio piazzato? Andrei più su come abbiamo perso un paio di palloni, però poi loro hanno questa qualità purtroppo. Negli spazi larghi hanno questi uno contro uno con calciatori di livello top che giocano in squadre top. Per cui c'è da fare sempre dei raddoppi, cosa che costringe ad abbassarsi. Non abbiamo concesso moltissime palle gol davanti a Donnarumma. Sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto tantissimo. Abbiamo sofferto su questi episodi dei calci piazzati dove sono stati un po' fortunati".