Spalletti: “Il mio no al Milan fu una decisione sofferta. Il motivo…”

Un passaggio riguarda il suo no ai rossoneri, che lo avrebbero voluto al posto dell'esonerato Giampaolo, prima dell'arrivo di Pioli. La motivazione: "Il mio no al Milan fu una decisione sofferta, non facile da prendere. Non mi sentii di andare al Milan per non fare uno sgarbo alla mia vecchia dirigenza interista e per non fare uno sgarbo ai tifosi dell'Inter".