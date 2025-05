Milan, scelto il nuovo allenatore? Svolta imminente: ecco il borsino | News

Dopo una stagione deludente, il Milan è pronto a giocarsi le sue ultime chance in Coppa Italia, l'unico trofeo ancora raggiungibile. Ma a prescindere dall'esito finale, il destino di Sergio Conceição sembra già segnato: salvo clamorosi colpi di scena, non sarà lui l'allenatore rossonero nella prossima stagione . Il club è infatti orientato verso un profilo italiano, con esperienza e un passato vincente , come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport.

Tanti nomi circolano attorno alla panchina del Milan, ma quali sono le reali possibilità di ciascuno? Per rispondere a questa domanda, ecco il borsino aggiornato, nome per nome, percentuale per percentuale, con un'analisi dedicata per ogni candidato <<<