Spalletti su Donnarumma: “Giocare da giovane al Milan l’ha formato”

"E' un capitano perfetto perché ha fatto tutte le esperienze possibili, è stato un predestinato fin da bambino. Ha un fisico imponente per il ruolo che ha e fa e quella diventa una qualità importantissima. Avere subito gli occhi addosso, sentire subito le responsabilità e andare a giocare da giovane in un club come il Milan l'ha formato prima di qualsiasi calciatore e capitano normale. Poi ora è diventato un portiere di livello internazionale, fortissimo. A volte provo a sorprenderlo dal limite dell'area, ma lui quando allarga le braccia copre tutta la porta. Poi è un ragazzo eccezionale, un capitano vero. E' il primo a dispiacersi quando le cose non vanno come vorremmo e ce lo teniamo bello stretto, sia come calciatore che come capitano".