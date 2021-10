Dalla Spagna – Donnarumma insoddisfatto del PSG. Torna in A?

Secondo quanto riportato da media spagnoli l'avventura dell'ex portiere del Milan Gigio Donnarumma sarebbe già ai titoli di coda

Redazione Il Milanista

Durante aver vinto l'Europeo con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini Gigio Donnarumma ha lasciato ufficialmente il Milan e si è trasferito in Francia. Ad aspettarlo il Paris Saint Germain che ha convinto, a suon di milioni, l'ex rossonero a firmare per loro.

Tutti lo sapevano. Anche il Milan che lo ha perso a parametro zero, ma il sostituto ingaggiato da Maldini e Massara non sta facendo rimpiangere il portiere di Castellamare di Stabia,

Al contrario l'avventura oltralpe di Donnarumma non sta entusiasmando l'ex Milan. Pochettino lo alterna con Keylor Navas e questo ha infastidito il classe '99. La stagione dell'estremo difensore è al sotto delle sue aspettative e se ci fosse l'occasione per lasciare la capitale francese, Gigio la coglierebbe subito. E il suo agente Mino Raiola si sta muovendo per far cambiare aria il prima possibile al suo assistito.

Il dualismo con Keyloro Navas non starebbe favorendo la crescita di Gigio. Basti pensare che tra i motivi che lo spinsero ad accettare il club transalpino ci sarebbe stata la Champions League, competizione che al momento vede l'azzurro aver raccolto appena una presenza.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes ci sarebbe un club che sarebbe disposto a prendere già a gennaio l'ex Milan. Un club che sarebbe stato in corsa fino all'ultimo secondo già in estate. Si tratta della Juventus di Max Allegri, che sogna da tempo di ingaggiare Gigio per continuare la lunga trafila di portieri azzurri dopo Zoff e Buffon.

L'unica modalità a momento contemplata dal club torinese sarebbe quella di un prestito, magari oneroso, di un anno e mezzo. Un prestito che inizierebbe subito con la riapertura del calciomercato invernale e non è da escludere che Cherubini e Arrivabene non provino ad inserire anche una clausola per il diritto di acquisto a una cifra concordata.