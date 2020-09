Spadafora: “Adesso non è possibile far entrare più di mille spettatori allo stadio, ma…”

MILANO – Tramite alcune parole riportate da TMW, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha dichiarato che almeno fino al prossimo DPCM, che sarà emanato l’8 ottobre, negli stadi non entreranno più di mille persone: “In questo momento non possiamo andare oltre questa soglia di spettatori, ma a partire dal prossimo 8 ottobre faremo il possibile per riaprire gli stadi sempre di più, ovviamente in maniera graduale. Lavoreremo valutando tutti gli aspetti, soprattutto il flusso di persone all’interno e all’esterno. In questo momento in cui tanti Paesi stanno tornando ad avere un numero elevato di contagi, noi puntiamo a non eguagliarli, quindi non è ancora possibile far entrare più di mille persone in uno stadio”.