Sottil: “Samardzic lo vedrei bene in un 4-3-3 ma anche in un 4-2-3-1”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il tecnico Andrea Sottil che ha detto: “Il Milan ha un impianto di gioco col 4-2-3-1 modulo base. Samardzic? Dipende da che trequartista si cerca. Se l'identikit è quello di attacco spazio o attacco porta allora no, se si cerca un trequartista che inneschi tre giocatori davanti che hanno gamba allora sì, lo vedo assolutamente bene”.

Ancora le sue parole

“Lo vedo in un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 con lui mezz'ala che diventa trequartista. Sa smarcarsi tra le linee, non ha magari grande struttura fisica al contatto e quando deve battagliare di schiena, ma quando prende palla dietro le linee determina sempre. E ha inoltre un tiro devastante, quando tira lo fa per fare gol".