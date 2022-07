Sottil carica i suoi per l’esordio in A contro il Milan: “Vogliamo vincere!”

Il nuovo tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato in vista dell'esordio in Serie A tra un mese circa: le sue parole

Redazione Il Milanista

Tra circa un mese l'Udinese sfiderà nella partita di esordio in Serie A il Milan. La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva il Il nuovo tecnico dell'Udinese Andrea Sottil il quale ha parlato e ha detto: "Sono emozionato. Ma non ho paura e non dovrà averne la squadra. Voglio che giochiamo per vincere. Magari perderemo, ma giocheremo per vincere, aggressivi, nella metà campo avversaria, con mentalità offensiva. E io resterò me stesso: grintoso pure in panchina. Il Milan è una squadra con una identità precisa. La affronteremo con coraggio". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il nuovo tecnico dell'Udinese Andrea Sottil il quale si è espresso sull'esordio in Serie A contro il Milan.

Del Milan ha parlato il noto giornalista Giorgio Porrà

Intervenendo in esclusiva su Tuttomercatoweb.com nel corso del "Premio FairPlay Menarini", ha parlato di Milan il noto giornalista Giorgio Porrà il quale ha detto: "Il Milan gioca il calcio più europeo e internazionale d'Italia. Ha ricostruito la squadra fin dalle fondamenta, puntando a differenza della maggior parte dei club italiani sui giovani. Sono poi contento per Pioli, persona dalla serietà rara, uno che sa mixare molto bene tradizione e modernità. Se i rossoneri riescono a piazzare due colpetti importanti e se i giovani possono maturati, Ibra o non Ibra, possono confermarsi quest'anno". Queste le parole in esclusiva su Tuttomercatoweb.com nel corso del "Premio FairPlay Menarini", dove ha parlato di Milan il noto giornalista Giorgio Porrà.

Infine Fabrizio Ravanelli ha parlato di Dybala associandolo al Milan

"Se fossi Dybala cercherei un'altra situazione per giocare al 100% tutte le partite, penso a una squadra come Milan, Roma o Napoli. A meno che non abbia proposte dall'estero, dal campionato inglese per esempio. Io comunque lo vedo meglio in Serie A o in Liga che in Premier". Queste le parole dell'ex calciatore Fabrizio Ravanelli intervenendo in esclusiva su Tuttomercatoweb.com anche lui nel corso del "Premio FairPlay Menarini".