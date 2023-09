Sommer: “Temo tutti i loro attaccanti, da Leao a Pulisic, sono temibili”

Nell’intervista di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Yann Sommer, nuovo portiere dell’Inter ha parlato delle sensazioni...

Nell’intervista di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Yann Sommer, nuovo portiere dell’Inter ha parlato delle sensazioni in attesa del suo primo derby Milan-Inter.

“Tutti i derby sono speciali (…) ma questo è unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per tutto il vostro Paese. Non vedo l’ora di giocare, sarà da brividi: vedo che tutti aspettano questa partita”.

Sommer non è il primo calciatore svizzero a disputare un derby. In tempi recenti, se ricordate bene, ce n’è stato uno anche in maglia rossonera: “Anche il mio compagno di Nazionale svizzera Ricardo Rodriguez, che ora è al Toro e ha giocato al Milan, mi ha sempre parlato del derby di Milano”.

“Questa è una partita, particolare certo, ma è solo una singola sfida che arriva pure prestissimo. Abbiamo davanti una stagione lunga e può succedere davvero di tutto. Ci sono altre rivali per lo Scudetto, ma sono ancora nuovo in Italia: non posso fare ancora previsioni e classifiche”.

“Temo tutti i loro attaccanti, da Leao a Pulisic, sono temibili e forti. Adesso li sto studiando nel dettaglio, sono abituato a prepararmi con il preparatore al video per cercare di leggere tutte le possibilità in campo. Anche i rigori, ovviamente”.

