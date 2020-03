SOCIAL – Maradona e il messaggio all’Italia: “E’ parte della mia vita”

Diego Armando Maradona ha voluto affidarsi ai social network per esprimere la propria vicinanza al popolo italiano in un momento tanto difficile come quello che sta attraversando per l’emergenza Coronavirus.

“Ho vissuto a Napoli 7 anni”, si legge. “Lì vive parte della mia famiglia, molta gente che mi vuole bene e a cui io voglio bene. L’Italia è parte della mia vita e perciò voglio mandare il mio messaggio di sostegno in questo momento difficile. In Italia tutti hanno capito quanto sia importante rimanere a casa. Spero che anche qui tutti risponderemo in tempo. Alcuni fanno ironia, ma la verità è che sabato scorso in Argentina nessuno parlava di pandemia. Tutti ci siamo salutati con un bacio e tutti gli stadi erano pieni. È vero quel detto secondo cui “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Spero che tutti riusciremo a superare questo momento nel miglior modo possibile. Sia lì, che qui. È difficile educare un Paese in 15 minuti, ma possiamo riuscirci con l’educazione, l’obbedienza e il rispetto. Buona fortuna a tutti!”.

Secondo quanto riferito da AS l’allenatore del Gimnasia la Plata sarebbe stato separato dai suoi calciatori in ritiro. L’età non più giovanissima e soprattutto le tante patologie pregresse avrebbero portato i dottori della società a consigliare al celebre #10 di isolarsi così da diminuire i rischi di contagio.

A breve dovrebbe pure arrivare l’ufficialità dell’interruzione della Superliga.