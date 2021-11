Social – Diaz arriva in Nazionale: “Benvenuto Brahim!”

Ecco il post della nazionale di Luis Enrique che ha accolto il rossonero Brahim Diaz

Ma la vera novità è un'altra. Infatti il c.t. della Spagna Luis Enrique ha deciso di chiamare per la prima volta anche Brahim Diaz. Ecco i convocati della Roja, che affronterà Grecia e Svezia per le qualificazioni al prossimo mondiale:

Il c.t. dell'Under 21 giallorossa Luis de la Fuente ha commentato così la convocazione del rossonero: “Faccio i complimenti a Brahim, è in un ottimo momento, sta facendo un gran lavoro, sono felicissimo per lui: che sia con la nazionale maggiore è un successo per tutti noi. La sua è un’evoluzione normale, ha giocato a livello altissimo con l’under, ora per lui inizia un’altra tappa e deve continuare a formarsi e a crescere. Lo sta facendo col Milan, deve solo avere continuità, perché di quello hanno bisogno i giovani, di regolarità e di fiducia. Al Milan ha trovato spazio e sta facendo bene, deve ancora maturare nell’aspetto fisico e mentale, però è sulla strada giusta, il processo è quello. La sua promozione rispecchia ancora una volta la garanzia e il potenziale del nostro calcio di base”.