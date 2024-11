Slovan Bratislava-Milan, il commento: diavolo ok 3-2 a fatica in Slovacchia!

Parte forte il Milan , ma la prima occasione è per i padroni di casa. E' il 15' quando Strelec lanciato solo contro Maignan sul fino del fuorigioco lo salta e a porta sguarnita pensa di depositare in rete, ma il recupero di Pavlovic è eccezionale e serve per mantenere lo zero a zero. Scampato il pericolo continua a premere il diavolo e al 21' passa. Grande giocata di Abraham che fa tunnel a centrocampo e lancia Pulisic che solo contro il portiere colpisce con un destro preciso che si insacca all'angolino. Neanche il tempo di festeggiare che pareggia lo Slovan . Angolo per il Milan , perdono palla i rossoneri che messi malissimo in campo concedono un contropiede agli slovacchi. La palla per Barseghyan è perfetta e il suo colpo sotto mette fuori tempo Maignan che non può fare altro che recuperare la palla dal sacco (24'). Nulla da segnalare poi fino al riposo con il Milan che fa la partita e lo Slovan che gioca di rimessa.

La cronaca del secondo tempo

Subito in campo Leao nella ripresa. Partita bloccata fino al 68' con pochissime occasioni da entrambe le parti. Proprio poco prima del 70' torna avanti il Milan. Fofana vede una linea di passaggio per Leao, Abraham fa velo e il portoghese si trova a tu per tu con Takac: scavetto e palla in rete per l'1-2. Al 71' errore clamoroso di Strelec che regala palla a Abraham a tu per tu con Takac sbagliando il retropassaggio al proprio portiere. L'attaccante inglese ringrazia e insacca per l'1-3 che di fatto chiude i conti. Partita ormai indirizzata con lo Slovan Bratislava che prova a rientrare nel match. Gli slovacchi ci riescono all'88' con Barseghyan che serve a Marcelli il quale è bravo a portarsi palla sul sinistro e a scaricare un mancino sul quale Maignan non può nulla. Non c'è più tempo però. Finisce 2-3 con il diavolo che mette in cascina altri tre punti importantissimi nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Dal Tehelné pole or National football stadium di Bratislava è tutto amici de IlMilanista.it.