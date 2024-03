Milan, slitta la firma di Camarda: ecco il motivo dell’attesa

La firma del primo contratto da professionista del giovane centravanti con il Milan non ci sarà in queste settimane: il motivo è ben preciso

Francesco Camarda è il giovane più in vista del Settore Giovanile del Milan . Il classe 2008 sta stupendo per le sue qualità e la sua precocità , segnando tanti gol e arrivando anche a esordire con la Prima Squadra di Mister Pioli .

Il bomber della Primavera rossonera sta per compiere 16 anni il prossimo 10 marzo e questo sarà uno spartiacque importante. Il giocatore infatti deve firmare il primo contratto da professionista, ma non lo farà a breve. Come riferito da da Tuttosport infatti, le parti hanno deciso di rinviare la firma al prossimo luglio. Il motivo è semplice ed è legato a motivi regolamentari. Se Camarda firmasse entro il 30 giugno potrebbe farlo solo per un accordo fino al 2026. A luglio invece il centravanti potrà sottoscrivere un accordo coi rossoneri fino al 2027. Ma non è ancora tutto.