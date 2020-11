MILANO – Il Milan sfida il Barcellona per un giocatore. Ne è convinto Sky Sport che assicura come i due club stiano muovendo i primi passi per un giovane difensore dell’Hoffenheim, classe 2002. Il nome? Melayro Bogarde, nipote dell’ex giocatore rossonero (seppur con appena 3 presenze) Winston. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ma il Milan potrebbe portarlo a Milanello già a gennaio.