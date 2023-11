Sinner presente a San Siro: “Buona serata a tutti e forza Milan”

Jannick Sinner, stella mondiale del tennis e fresco campione della Coppa Davis con l'Italia è presenta a San Siro per supportare il suo Milan

Jannick Sinner, stella mondiale del tennis e fresco campione della Coppa Davis con l'Italia - è presente a San Siro per supportare il suo Milan nel confronto contro il Borussia Dortmund.

Jannick è stato presentato, a bordocampo, dallo speaker: tutto lo stadio lo ha accolto con un boato e la Curva Sud gli ha dedicato dei cori. Questo il suo ringraziamento: "Ciao San Siro. Non c’è tanto da dire, dico solo buona serata a tutti e forza Milan".

Sinner è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : "Grazie di avermi qua, emozione pazzesca: siamo tutti qua per il Milan e speriamo sia una bella serata"

Sui cori della Sud: "Questa è un'emozione che non ti so dire, sono tanto positivo. Ma ripeto siamo qua per sostenere la squadra, è una partita importante e voglio sostenere i ragazzi"

Sulle ultime 48 ore: "Ho ventidue anni, mi fa tanto piacere avere attorno questo affetto ma so che ho tanto da lavorare".

Su Camarda: "Credo che loro sappiano meglio di me cosa fare. Spero che possano giocare un'ottima partita ma la cosa positiva è che nel calcio sono undici in campo ed è uno sportn di squadra, si possono aiutare. La pressione è un privilegio. Speriamo di vedere un'ottima partita"

Sulle emozioni della Coppa Davis (domanda Capello): "Mi ha fatto piacere conoscerti a Torino. Sei una persona davvero umile e questo conta. Siamo tutti contenti di quello che abbiamo fatto. Speriamo di dare questa energia positiva al Milan stasera".

Sull'essere esempio per i grandi del calcio e del Milan: "La cosa più importante è rimanere uguali come persona: non importa quanto uno vince, bisogna sempre continuare a lavorare. Sono arrivato numero 4 al mondo e cvinto la Coppa Davis ma nella mia testa voglio solo continuare a lavorare. Questo ti fa crescere anche come persona. Mi fa piacere che dicono che sono un bravo ragazzo o un esempio ma so che posso imparare ancora tanto: parlare con voi, con Stefano Pioli, mi fa migliorare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.