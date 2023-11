Sinner in finale alle ATP Finals: il tifoso rossonero domani si gioca il titolo

Il numero 4 del ranking, noto tifoso del Milan, ha battuto Medvedev in semifinale e ha raggiunto l'atto finale della competizione a Torino

Jannik Sinnernon smette di stupire alle ATP Finals in corso di svolgimento a Torino. Dopo aver chiuso il girone con tre vittorie su tre, il tennista, noto tifoso del Milan, ha battuto Daniil Medvedevin semifinale, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1.