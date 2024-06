Sindaco S.Donato: “Milan? Uniti per superare i nodi critici sul nuovo stadio”

Il sindaco di San DonatoFrancesco Squeri ha parlato in seguito all'adesione di Regione Lombardia all'Accordo di Programma promosso dal Comune di San Donato per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan e ha detto: “Siamo pronti a entrare nel vivo dell’Accordo di programma con l’obiettivo di affrontare coralmente tutti gli aspetti strategici per arrivare a una ipotesi di realizzazione dello stadio in grado di superare i nodi critici che come Amministrazione abbiamo evidenziato fin dall’inizio”.