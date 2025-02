Simonelli: “Il problema stadi è il primo da risolvere: serve commissario”

In casa Milan , fuori dal campo, continua a essere caldo il tema stadio , che è un argomento d'attualità per diversi club italiani. A tal proposito si è espresso Ezio Maria Simonelli , presidente della Lega Serie A , intervenuto ai microfoni di di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Le sue parole: "I problemi del calcio sono molti. In questo momento citerei quello degli stadi come il primo da risolvere. Sono felice che il ministro Abodi la pensi come noi sul fatto che ci sia la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure".