Calciomercato Milan – Terremoto Ibra: “Ha deciso! Manderà via…” | News

Durante la sessione invernale di calciomercato il Milan ha dimostrato di non aver affatto paura di intervenire e ristrutturare profondamente la propria rosa, sia con colpi in entrata che con alcune cessioni importanti. Il club rossonero continuerà ancora su questa strada e con questa filosofia, che anzi si rafforzerà ancor di più in vista della prossima estate. Zlatan Ibrahimovic infatti sarebbe pronto a una nuova rivoluzione , iniziata a gennaio e che vedrà il suo sviluppo nei prossimi mesi. Nel corso del prossimo mercato estivo, infatti, il Milan è destinato a cambiare ancor più profondamente.

Ecco la ragione per cui in questi giorni si stanno facendo grosse valutazioni legate alle cessioni e a chi non farà più parte del progetto tecnico rossonero. Diversi addii sembrano essere oramai già scontati, ma attenzione. Ibra infatti sarebbe anche pronto a mandare via alcuni big rossoneri. Nessuna paura da questo punto di vista, lo slogan del calciomercato del Milan è chiarissimo: nessuno è incedibile. A tal proposito, noi abbiamo realizzato quello che è ad oggi il borsino aggiornato con tutte le percentuali rispetto alle possibili cessioni estive: partiamo dunque con la carrellata, nome per nome, dalle percentuali di addio più basse fino ad arrivare a quelle più alte <<<