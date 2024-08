Simeone: “Morata era un riferimento, Sorloth ha caratteristiche simili”

Il paragone: "Le sue caratteristiche sono abbastanza simili a quelle di Morata. E' un attaccante d'area e di rifinitura, speriamo di poterlo aiutare come abbiamo fatto con Alvaro, che era un riferimento in attacco quando era con noi. Ci auguriamo di poter far dare il massimo allo stesso modo a un giocatore che è da area di rigore, un numero 9".