Sì Milan, torni ad Anfield: Ibra a caccia di un record storico

Il Milan si prepara al big match di Champions contro il Liverpool, rafforzato dalla bella vittoria con la Lazio.

Redazione Il Milanista

Solo le grandi notti europee sono capaci di regalare certe emozioni, certe giocate e certe immagini simboliche. Una di queste è sicuramente l'esultanza di Filippo Inzaghi allo stadio Olimpico di Atene, in occasione della sua doppietta nella finale dell'edizione 2006-07, vinta dal Milan per 2-1 sul Liverpool. È la notte della grande rivincita dei rossoneri, sottolinea la Gazzetta, dopo l'onta della rimonta da 3-0 subita due anni prima a Istanbul. Quelle notti stanno per tornare. Domani si parte, e guardacaso sarà proprio il Liverpool ad inaugurare un nuovo corso per la storia dell'AC Milan.

DOVE VEDERE IL BIG MATCH - Alle ore 14.30 di oggi, alla vigilia della sfida di Champions League tra Liverpool e Milan, ci sarà la conferenza stampa di MisterPioli e di ZlatanIbrahimović: qui su ilMilanista.it potrete seguire la diretta testuale con le dichiarazioni del tecnico rossonero e del fuoriclasse svedese a partire dalle 14:25. Domani invece il big match Liverpool-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

IBRA A CACCIA DI RECORD - Il Milan si augura che già domani, alle ore 21:00, in casa del Liverpool, Ibrahimovic possa aggiornare il suo tabellino. Anche perché il prossimo gol sarà da record per il nativo di Malmö. Ibrahimovic, che cerca il suo 50° gol di sempre in Champions League, alla prossima rete segnata diventerà il marcatore più anziano nella storia del torneo. Batterebbe Francesco Totti, che mise a segno un gol su punizione contro il CSKA Mosca a 38 anni e 59 giorni.

INFORTUNIO IN CASA LIVERPOOL - Intanto perde un pezzo il Liverpool. HarveyElliott è stato innfatti dimesso dall'ospedale dopo aver subito un grave infortunio alla caviglia nella partita di domenica contro il Leeds United. Il giovane centrocampista dei Reds dovrà essere operato nei prossimi giorni e il club offrirà un ulteriore aggiornamento sulla sua prognosi a tempo debito. Non sarà, ovviamente, a disposizione di Klopp per il match di domani contro il Milan.