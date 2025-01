Milan, c’è il sì di Gimenez: ma per l’offerta giusta serve prima cedere

In questa parte finale del calciomercato invernale, la più calda, il Milan ha un obiettivo chiaro: Santiago Gimenez . E' il messicano, infatti, il prescelto per rinforzare l'attacco di Conceicao. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il centravanti ha detto sì ai rossoneri . Ora però viene la parte difficile.

Nelle prossime ore l'agente Rafaela Pimenta e il padre Christian Gimenez , che gestisce la carriera del figlio, incontreranno il Feyenoord per manifestare la volontà di sposare il progetto rossonero . L'accordo di massima tra il Milan e l'attaccante già c'è , mentre quello tra i due club non sarà facile.

La società olandese vorrebbe trattenere Gimenez fino al termine della stagione. In ogni caso, è escluso il prestito: l'operazione si potrà fare solo a titolo definitivo e il club di Rotterdam spara alto sul prezzo. Per questo il Milan spera di cedere Pavlovic ed Emerson Royal per accumulare un tesoretto sufficiente a formulare l'offerta giusta e aggiudicarsi il giocatore. Intanto ecco come il Milan scenderà in campo stasera...