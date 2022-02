Shevchenko: “Fermate quest’aggressione, la guerra non è la risposta”

L'ex giocatore del Milan e tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha parlato dell'attacco della Russia all'Ucraina

Sul suo profilo Instagram ha parlato Andriy Shevchenko che sulla guerra che la Russia ha iniziato nei confronti dell'Ucraina ha detto: "Al mattino presto è cominciata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e mantenere l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta". Queste le parole dell'ex tecnico del Genoa e dell'ex stella del Milan Andriy Shevchenko sulla guerra in Ucraina e sull'attacco vile da parte della Russia e di Vladimir Putin.

L'ex presidente della Roma Pallotta ha mandato un messaggio di augurio a Paulo Fonseca

James Pallotta, ex presidente della Roma, si è affidato a Twitter per dimostrarsi vicino all'ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca: “Mando amore e preghiere a Paulo Fonseca, a sua moglie Katerina e a loro figlio dopo aver saputo che si trovano in una situazione molto pericolosa in Ucraina. Spero di rivederti presto Paulo”. Queste le parole dell'ex presidente della Roma James Pallotta per Paulo Fonseca.

Anche l'ex centrocampista Tim Sparv ha commentato la situazione legata al calcio

Sul proprio profilo Twitter ha twittato l'ex centrocampista finlandese Tim Sparv il quale ha parlato delle ripercussione che la guerra in Ucraina dopo l'attacco della Russia guidata da Vladimir Putin potrebbe avere. Tim Sparv ha parlato e ha detto: "La finale di Champions League non dovrebbe tenersi in Russia. È tempo che la comunità calcistica faccia la sua parte ". Questo il commento dell'ex centrocampista Tim Sparv sul proprio profilo Twitter sulla situazione tragica che si sta verificando in Ucraina dopo l'attacco della Russia nella scorsa nottata.