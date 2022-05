Shevchenko: “Milan campione d’Italia? Faccio i complimenti a tutti”

L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato del Milan a margine dell'Integration Heroes Match di Eto'o

Alla fine della partita dell'Integration Heroes Match allo stadio 'Meazza' di Milano, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha commentato lo scudetto vinto dal Milan nell'ultimo turno di campionato: "È stata una grande vittoria, faccio i complimenti a tutti dopo 11 anni senza vittorie. Se Rafael Leao potrà essere un campione? Tutto dipende da lui. è un ragazzo che ha fatto un grandissimo campionato. Ibra? Finché ha le motivazioni che ha dimostrato ora può giocare tanto. Io in panchina? Non lo so, sono ancora sotto contratto con il Genoa". Queste le parole alla fine della partita dell'Integration Heroes Match allo stadio 'Meazza' di Milano, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha commentato lo scudetto vinto dal Milan

Anche Michele Criscitiello ha parlato del Milan

Il numero uno di Sportitalia Michele Criscitiello, nel suo pagellone pubblicato su TMW, ha commentato la stagione del Milan con un bel 10: “Hanno fatto un miracolo. Un capolavoro. È la vittoria della società, di Pioli e dei milanisti. Vince il club che non si è piegato ai ricatti dei calciatori e dei procuratori. Vince una nuova linea di fare calcio in Italia. I giovani e non cadiamo nelle trappole. Non era la squadra più forte ma ha dimostrato di essere il gruppo più compatto e quando c’era da vincere il campionato hanno tirato dritto senza timori e paure. Capolavoro di Pioli. Bravissimo Maldini nella gestione del mercato e dello spogliatoio. Ibra utilissimo nel ruolo, ora però il suo l’ha fatto e il percorso dello svedese è finito anche fuori dal campo. Non ci avremmo scommesso un euro ma di fronte a questo Milan dobbiamo solo inchinarci”. Queste le parole di Criscitiello.

Infine anche Nesta ha parlato di Milan

Alessandro Nesta ha parlato del palco del Salone dei Cinquecento a Firenze dove è stato premiato con l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. Le sue parole sul Milan: “Io credo che il lavoro di tre persone sia stato fondamentale: Maldini, Massara e Pioli non hanno trovato mai scuse. Società vincente nella testa, sa che le scuse non servono mai. Maldini? Capitano speciale. Da giocatore lo conosciamo, come persona è molto intelligente”. Queste le sue parole.