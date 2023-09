Shevchenko: “Leao? Sogna di diventare un campione, conquista l’amore…”

Intervistato dal canale ufficiale della Lega Serie A, la leggenda rossonera Andriy Shevchenko ha parlato del momento in casa Milan...

Intervistato dal canale ufficiale della Lega Serie A, la leggenda rossonera Andriy Shevchenko ha parlato del momento in casa Milan e di Rafael Leao.

“Il Milan è e rimarrà sempre una grande parte della mia vita, una squadra che sostengo tanto, un rapporto che è stato costruito con i tifosi e che rimarrà per sempre, anche con la società e con la gente del Milan”.

SU LEAO: “Lui sogna di diventare un campione, di lasciare un segno importante nella storia del calcio, di vincere qualche trofeo. Perciò io il paragone non lo faccio, perché penso che tutti i giocatori hanno qualcosa dentro, ed è proprio questo quello che piace alla gente. Ha una personalità diversa, ha quel qualcosa con il quale riesce a conquistare l’amore della gente. La passione che trasmette, i gesti tecnici, le giocate che alla gente piace venire allo stadio a vedere”.

