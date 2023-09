Shevchenko: “La Lazio ha una rosa importante, si riprenderà…”

“Per noi Ucraini è molto importante sentire solidarietà e vicinanza dal popolo italiano, soprattutto dalla gente dello sport. La Serie A e tutti i presidenti di Serie A sono stati molto importanti in questa iniziativa di portare la bandiera Ucraina in tutti gli stadi, lanciando un messaggio importante: il popolo italiano e lo sport stanno vicino al popolo ucraino”.

“Immobile è un grande campione, un giocatore della Nazionale e che ha segnato tantissimi gol. E’ un giocatore importante per l’Italia, importante per la Lazio e per la storia della Serie A. Maurizio Sarri ha una sua filosofia che conosciamo benissimo. Anche se la Lazio non ha cominciato benissimo il campionato credo che si riprenderà, perché le squadre di Sarri sono sempre ben organizzate, giocano un bel calcio. La Lazio ha una rosa importante, nel campionato italiano la Lazio è sempre una bella squadra”.