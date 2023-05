Settore giovanile, il programma del weekend: ci sono due Derby

Oltre alla Prima squadra, nel weekend il settore giovanile sarà protagonista. I dettagli dal sito ufficiale del Milan: "Che weekend che ci aspetta. Grandi partite all'orizzonte per il Settore Giovanile rossonero: già domani in campo le due Primavera, la femminile in mattinata affronterà la Roma nella Semifinale della Final Four Scudetto. La maschile, invece, è attesa dal Derby casalingo contro l'Inter alle 19.00. Sabato dedicato alle fasi interregionali dell'U17 e U15 Femminile, mentre domenica spazio al Derby U18, agli Ottavi di ritorno dell'U15 e a Milan-Genoa, per l'U14. Ecco il dettaglio di tutti gli impegni: