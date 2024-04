Settore Giovanile Milan, tutte le partite in programma nel weekend

Si avvicina un altro weekend per il Settore Giovanile del Milan , impegnato in poche partite. Sabato e in particolar modo il 25 aprile si terranno molti tornei e amichevoli, perciò soltanto nella giornata di domenica sono previste gare di campionato.

La Primavera femminile va a San Marino per conquistare punti preziosi, mentre l’Under 18 sarà impegnato in casa contro l’Empoli. Gare casalinghe anche per l’Under17 e l’Under16. Vediamo di seguito tutte le partite in programma nel fine settimana: