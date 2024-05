Settore Giovanile Milan, si torna oggi in campo: tutti i match in programma

Oggi e domani torna in campo il Settore Giovanile del Milan per dei match importanti. Ecco tutti gli impegni in programma

Giulia Benedetti Redattore 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 11:52)

Oggi pomeriggio e domani torna in campo il Settore Giovanile del Milan. I giovani rossoneri si apprestano a vivere un mese importante, che darà i primi verdetti. Questo fine settimana ci sono molte partite cruciali per le squadre rossonere. Vediamo di seguito tutti i match in programma:

SABATO 11 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Hellas Verona-Milan, ore 18.00 - Campo Comunale Sogare, Verona

DOMENICA 12 MAGGIO

PRIMAVERA: 16ª giornata di ritorno, Milan-Frosinone, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: 2ª giornata (fase interregionale), Milan-Cittadella, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 16: Ottavi di finale (andata), Monza-Milan, ore 15.00 - CS Luigi Berlusconi, Monzello (Monza)

UNDER 15: Ottavi di finale (andata), Torino-Milan, ore 15.00 - CIT Turin, Torino

UNDER 18: 15ª giornata di ritorno, Milan-Parma, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Cesena, ore 16.15 - PUMA House of Football

