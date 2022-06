Sesto San Giovanni: Di Stefano vince ai ballottaggi e si conferma sindaco

Lo stesso sindaco ha pubblicato un post sui suoi profili social per festeggiare la vittoria in cui ha scritto: “Sento un’emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia!!! Sarò ancora il vostro Sindaco. Vi aspetto ora in Piazza sotto il Comune per festeggiare una vittoria stupenda e bellissima. Vi vorrei ringraziare uno a uno per l’affetto e il sostegno. Un grazie speciale ai consiglieri eletti, ai candidati, ai militanti, ai sostenitori, al mio staff. Vi prometto che continueremo a lavorare con ancora più impegno e passione per la nostra amata Sesto San Giovanni. Saranno anni di svolta, di grande cambiamento, di sviluppo per il nostro territorio. Avanti insieme, con orgoglio e ambizione!!! Grazie di cuore!”.