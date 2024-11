Serie A, le designazioni ufficiali: Cagliari-Milan spetterà a Fabbri

L'AIA ha reso note le designazioni ufficiali per gli arbitri che saranno impegnati nella 12esima giornata della Serie A 2024-2025

L'AIA ha reso note le designazioni ufficiali per gli arbitri che saranno impegnati nella 12esima giornata della Serie A 2024-2025 , giornata particolare che avrà inizio questa sera, giovedì 7, per chiudersi quattro giorni più tardi, domenica sera col big match Inter-Napoli affidato a Mariani.

Il Milan, dunque, dopo il clamoroso successo ottenuto in trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid, farà visita al Cagliari, in un match dove i rossoneri vorranno trovare i tre punti per rincorrere le prime posizioni.