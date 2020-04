Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Ecco, secondo quanto affermato dal Premier Italiano Giuseppe Conte, le ultime disposizioni su quando riprenderanno gli allenamenti delle squadre di Serie A: “Sospendiamo anche le sedute di allenamento degli atleti. In questo modo le società sportive non possono pretendere l’esecuzione sportiva, anche in forma di esercizio. Ovviamente gli atleti lo faranno in forma individuale”.