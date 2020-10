Serie A – Vertice tra Spadafora, Gravina e Dal Pino per un nuovo protocollo

MILANO – Ha fatto discutere moltissimo la decisione dell’ASL Campania di non far partire il Napoli per Torino, impedendogli di disputare la partita in programma ieri sera contro la Juventus. Il regolamento relativo alla gestione dei casi Covid nelle squadre, stilato dalla Federcalcio e avallato dal CTS, è stato di fatto superato ed è emersa la necessità di un nuovo protocollo, che preveda anche il ruolo ricoperto da ogni ASL territoriale. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi pomeriggio il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà prima il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, poi quello della Lega Serie A Paolo Dal Pino, per discutere proprio di un nuovo protocollo.