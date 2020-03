Serie A, ripresa degli allenamenti tutti insieme ad aprile?

Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Ecco, secondo quanto riportato da Il Giornale quando riprenderanno gli allenamenti delle squadre di Serie A: “Il mese di aprile, se tutto andrà per il meglio, sarà utilizzato come una sorta di nuova preparazione per le squadre con la Serie A che dovrebbe riprendere il via tra il weekend del 2 e quello del 16 maggio. Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, il campionato potrebbe anche riprendere più tardi, il 3 giugno per terminare poi il 12 luglio, giocando così 12 turni di campionato nel giro di 39 giorni, con turni infrasettimanali”.