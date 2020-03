Serie A, ripresa degli allenamenti potrebbe slittare a maggio

Serie A, la ripresa degli allenamenti: le date

MILANO – Ecco, secondo quanto affermato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora quando riprenderanno gli allenamenti delle squadre di Serie A: “Il calcio non ricomincerà il 3 maggio. Le squadre di Serie A hanno già sbagliato quando era il momento di fermarsi. Devono capire che nulla sarà più come prima. Pensavo ai nostri ragazzi abituati a stringersi, abbracciarsi, passarsi la bottiglietta d’acqua: tutto questo mancherà per molto tempo. Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico. Domani proporrò di prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Ed estenderò la misura agli allenamenti, sui quali non eravamo intervenuti perché c’era ancora la possibilità si tenessero le Olimpiadi”.