Serie A, il programma dell’ottava giornata di campionato

Questa sera alle ore 18:30 andrà in scena l'anticipo di Serie A che vedrà sfidarsi l'Empoli di Andreazzoli e l'Udinese di Sottil

Questa sera alle ore 18:30 andrà in scena l'anticipo di Serie A che vedrà sfidarsi l'Empoli di Andreazzoli e l'Udinese di Sottil. Continua il programma serale con la gara del Via del Mare tra il Lecce ed il Sassuolo. Ma ora andiamo a scoprire il magnifico programma del weekend, che terrà incollati milioni di telespettatori davanti al televisore. Ricordiamo inoltre, che in seguito a questo turno ci sarà la pausa nazionali.