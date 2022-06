Serie A – Profili social primi per crescita di engagement nell’ultima stagione

I profili social della Serie A sono i primi per crescita di engagement nell'ultima stagione tra i top cinque campionati europei

Redazione Il Milanista

La Lega di Serie A ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito alla crescita di engagement nell'ultima stagione: “Continua la crescita dei profili social di Lega Serie A, al terzo posto (alle spalle di Premier League e La Liga) tra i campionati europei in termini di interazioni, ma al primo per quanto riguarda l'aumento di engagement. Secondo il monitoraggio Continuativo di Talkwalker, azienda leader globale nella Social e Consumer Intelligence, i profili social della Serie A hanno generato 100 milioni di interazioni e una crescita di engagement del 66%, con un aumento di nuovi follower del 18%, arrivando ad un totale di 21,3 milioni”. Questo il comunicato ufficiale della Lega di Serie A in merito.

Il potente uomo d'affari Charlie Stillitano ha parlato del Milan

Charlie Stillitano è l'uomo che ha portato il calcio negli Stati Uniti. Il potente uomo d'affari ha parlato in esclusiva a Tuttosport del Milan e dei giocatori secondo lui migliori della squadra rossonera: “Sandro Tonali, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernandez. Secondo me loro sono davvero forti, impressionanti. Il giovane Leao è semplicemente strepitoso. Mentre Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud hanno completamente cambiato la mentalità dei rossoneri". Queste le parole del potente uomo d'affari Charlie Stillitano che ha parlato in esclusiva a Tuttosport del Milan.

Anche Bobo Vieri ha parlato del Milan

In esclusiva al Messaggero ha parlato l'ex attaccante dell'Inter Bobo Vieri il quale ha detto: “Sono contento per Maldini, che ha fatto un lavoro incredibile e bisogna fargli un applauso. È andato via Donnarumma ma ha preso Maignan. E ha dato tempo a Tonali. E Pioli è stato un fenomeno”. Queste le parole in esclusiva al Messaggero dove ha parlato l'ex attaccante dell'Inter Bobo Vieri.