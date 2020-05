Serie A, ancora da non escludere l'ipotesi play-off e play-out

MILANO – Oggi nel corso del Consiglio di Lega si discuterà della variante playoff-playout legata a un'interruzione in corsa dopo la ripartenza. Un vero e proprio incubo per molti club, che non vedono di buon occhio questa possibilità.