LIVE sorteggi Serie A 2022/2023: inzio con il botto per il Milan!

Andiamo a vedere il sorteggio per la prossima Serie A per quanto riguarda il Milan. Alla quinta giornata è subito derby

Sorteggi Serie A LIVE - Ci siamo, con oggi comincerà a prendere forma il prossimo campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli dovrà cercare di difendere il titolo di Campione d'Italia conquistato non più tardi di un mese e mezzo fa. Ad agosto il via al prossimo campionato.

Un campionato che sarà diverso dagli altri. A metà stagione, infatti, ci sarà il blocco dei campionati per permettere la disputa dei Mondiali in Qatar. La Serie A prenderà il via sabato 13 agosto e l'atto conclusivo avrà come data il 4 giugno 2023. Vediamo nel dettaglio quale sarà il cammino del Milan.