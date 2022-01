Serie A: Milan-Juventus, il direttore di gara sarà Orsato

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata di Serie A. Al Milan spetta Orsato.

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 23esima giornata del campionato italiano . A dirigere Milan-Juventus sarà il direttore di gara Daniele Orsato, nella gara in programma domenica sera allo stadio San Siro.

Il tecnico Stefano Pioli per la gara contro i rossoneri ha recuperato Alessio Romagnoli ( Guarito dal Covid) e Sandro Tonali a centrocampo. Il difensore italiano sicuramente scenderà in campo al fianco di Pierre Kalulu vista la squalifica ottenuta da Matteo Gabbia. L'ex Brescia invece farà compagnia in mediana, ad uno tra Krunic e Bakayoko. Discorso diverso per la fase offensiva, il tecnico emiliano infatti è in grande dubbio su quale fra i suoi due bomber schierare. Lo svedese infatti è reduce da un'ottima gara, contro lo Spezia infatti Zlatan è riuscito a rendersi molte volte pericoloso ai danni della retroguardia di Thiago Motta.