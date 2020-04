Serie A, ipotesi ripartenza entro fine maggio

Serie A, ipotesi ripartenza tra il 17 e il 24 maggio

MILANO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, “Ipotizzando una ripresa del campionato intorno al 20 maggio, il piano delle società è quello di cominciare con le convocazioni subito dopo Pasqua. Anche perché, una volta tornati in Italia, i calciatori dovranno affrontare altri 14 giorni di isolamento prima di aggregarsi alla squadra per gli allenamenti in piccoli gruppi. Due settimane fondamentali per riprendere sessioni personalizzate e prepararsi mentalmente al duro tour de force per completare la stagione.

In questo senso, del resto, sono molte le società in attesa di un segnale dal governo per prendere una decisione sulle convocazioni dei tesserati attualmente all’estero. Juve, Inter e Parma sono quelle che hanno lasciato partire più giocatori. Ma anche Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lazio, Milan, Sampdoria e Spal sono molto interessate all’argomento”.