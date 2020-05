Serie A, il comitato tecnico-scientifico ha approvato il protocollo

Serie A, approvato il protocollo

MILANO – Il comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi dei club di Serie A. Come riportato da Repubblica, il protocollo, scritto a due mani dai consulenti medici della FIGC insieme alla Lega Serie A per consentire gli allenamenti di gruppo ai club, consente ai club di bypassare la quarantena di due settimane per l'intera squadra qualora uno dei calciatori venga trovato positivo al Covid-19. Per garantire che il gruppo resti sano, verranno effettuati a cadenza frequente e prestabilita dei tamponi a tutti i calciatori. In caso di positività, invece, il calciatore contagiato verrà isolato a casa mentre il resto del gruppo dovrebbe trascorrere una quarantena di 14 giorni dentro il centro sportivo, in ritiro.