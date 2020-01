Serie A, gli squalificati: out Nicola Sansone del Bologna

Serie A, gli squalificati

MILANO – Tra i calciatori espulsi nel corso del 20° turno di Serie A, squalifica per una giornata effettiva di gara per Mattia Bani del Bologna e per Julian Chabot della Sampdoria. Un turno di stop anche per altri 8 giocatori che non prenderanno così parte alla 21^ giornata di campionato: si tratta di Ola Aina (Torino), Rincon (Torino) Antonio Candreva (Inter), Francesco Cassata (Genoa), Dalbert (Fiorentina), Fabio Pisacane (Cagliari), Nicola Sansone (Bologna) e Mattia Zaccagni (Hellas Verona).

Due giornate di squalifica e ammenda di 10 mila euro: è questa la sanzione decisa dal Giudice sportivo nei confronti di Mario Balotelli, espulso nella gara di campionato contro il Cagliari “per comportamento scorretto dei confronti di un avversario: già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live