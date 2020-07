Serie A, gli squalificati: nel Napoli assenti Demme e Koulibaly

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella prossima giornata del campionato di Serie A: De Ligt e Dybala erano in diffida e sono stati ammoniti, così come gli altri tre qualificati per una giornata: Armando Izzo del Torino, Filip Duricic del Sassuolo e Panagiotis Tachtsidis del Lecce. Spiccano le due giornate di stop inflitte a Roberto Soriano (Bologna), espulso per “avere, al 12° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione irriguardosa“. Una giornata di stop ad Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio (Inter), Thiago Cionek (Spal), Diego Demme e Kalidou Koulibaly (Napoli), Jose Palomino (Atalanta), German Pezzella (Fiorentina) e Ken Sema (Udinese). Tra gli allenatori fermato per un turno Andrea Tarozzi (Parma) vice di Roberto D’Aversa “per aver contestato platealmente una decisione arbitrale“.

