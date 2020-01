Serie A, gli squalificati: fuori Colley e Depaoli della Sampdoria

Serie A, gli squalificati

MILANO – Dieci calciatori sono stati fermati per un turno: Andrea Cistana e Sandro Tonali del Brescia, Nenad Tomovic della SPAL, Nicolò Barella e Milan Skriniar dell’Inter, Antonino Barillà del Parma, Omar Colley e Fabio Depaoli della Sampdria, Marco Parolo della Lazio e Manuel Locatelli del Sassuolo. Domenico Berardi è stato squalificato per due turni. L’attaccante del Sassuolo è stato espulso dopo il 90′ e dovrà saltare le prossime due giornate “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live