Serie A, gli arbitri per la III giornata: stasera c’è Giacomelli

Serie A, le designazioni arbitrali
MILANO – Le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A:
ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30
PASQUA
BACCINI – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: ORSATO
AVAR: GALETTO
BENEVENTO – BOLOGNA h.15.00
SOZZA
ALASSIO – PERROTTI
IV: ABBATTISTA
VAR: DI BELLO
AVAR: FIORITO
FIORENTINA – SAMPDORIA Venerdì 2/10 h.20.45
GIACOMELLI
CALIARI – BOTTEGONI
IV: MANGANIELLO
VAR: AURELIANO
AVAR: CECCONI
GENOA – TORINO Sabato 03\10 h.18.00
CHIFFI
DI IORIO – PAGNOTTA
IV: ILLUZZI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LIBERTI
JUVENTUS – NAPOLI h.20.45
DOVERI
MELI – BINDONI
IV: CALVARESE
VAR: NASCA
AVAR: RANGHETTI
LAZIO – INTER h.15.00
GUIDA
CARBONE – LONGO
IV: MASSA
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI
MILAN – SPEZIA h.18.00
SERRA
DI VUOLO – RASPOLLINI
IV: PAIRETTO
VAR: VALERI
AVAR: TOLFO
PARMA – H. VERONA h.15.00
GIUA
COLAROSSI – TARDINO
IV: MARINELLI
VAR: BANTI
AVAR: VALERIANI
SASSUOLO – CROTONE Sabato 03\10 h.15.00
PEZZUTO
PERETTI – CIPRESSA
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: MONDIN
UDINESE – ROMA Sabato 03\10 h.20.45
ABISSO
VECCHI – SCATRAGLI
IV: PICCININI
VAR: MARESCA
AVAR: DEL GIOVANE
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