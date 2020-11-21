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Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: Maresca per Juve-Cagliari

Le designazioni arbitrali per la ottava giornata del campionato di Serie A.

di Redazione Il Milanista
ROME, ITALY - SEPTEMBER 30: Referee Fabio Maresca shows a yellow card at Felipe Caicedo of SS Lazio during the Serie A match between SS Lazio and Atalanta BC at Stadio Olimpico on September 30, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
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Serie A, gli arbitri della ottava giornata

MILANO - Le designazioni arbitrali per la ottava giornata del campionato di Serie A.

CROTONE – LAZIO Sabato 21/11 h. 15.00
SACCHI
PASSERI – AVALOS
IV: PEZZUTO
VAR: GUIDA
AVAR: LONGO

SPEZIA – ATALANTA Sabato 21/11 h. 18.00
RAPUANO
SCATRAGLI – GROSSI
IV: AMABILE
VAR: BANTI
AVAR: FIORITO

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 20.45
MARESCA
VIVENZI – BRESMES
IV: DIONISI
VAR: MARIANI
AVAR: VALERIANI

FIORENTINA – BENEVENTO h. 12.30
GHERSINI
LOMBARDI – LANOTTE
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DEL GIOVANE

INTER – TORINO h. 15.00
LA PENNA
CECCONI – DI VUOLO
IV: PASQUA
VAR: ABISSO
AVAR: GALETTO

ROMA – PARMA h.15.00
MANGANIELLO
BACCINI – ROBILOTTA M.
IV: CAMPLONE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: TOLFO

SAMPDORIA – BOLOGNA h.15.00
MARINELLI
ROSSI L. – ZINGARELLI
IV: FOURNEAU
VAR: MASSA
AVAR: ALASSIO

VERONA – SASSUOLO h.15.00
FABBRI
ROSSI C. – BERCIGLI
IV: AURELIANO
VAR: PAIRETTO
AVAR: RANGHETTI

UDINESE – GENOA h. 18.00
CALVARESE
COSTANZO – FIORE
IV: PATERNA
VAR: NASCA
AVAR: PRETI

NAPOLI – MILAN h. 20.45
VALERI
GIALLATINI – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI

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