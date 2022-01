Serie A – Ecco le designazioni arbitrali della III di ritorno.

Ecco le designazioni arbitrali per la terza giornata di ritorno di Serie A

Sabato pomeriggio, dopo gli impegni di Coppa Italia, tornerà in campo la Serie A. Un turno, la terza giornata di ritorno, in cui spicca il derby tra Atalanta e Inter. I rossoneri, che oggi scenderanno in campo contro il Genoa, invece affronteranno, lunedì pomeriggio, tra le mura amiche di San Siro lo Spezia di Thiago Motta.